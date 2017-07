Arriva il Cdca, il riferimento unico di dimissione ospedaliera

di Silvia Franzoni

La Centrale Dimissione Continuità Assistenziale (Cdca) entrerà a regime attorno a settembre, quando tutti e i distretti raggiungeranno la piena operatività, ma a Cona sarà operativa già dal 18 luglio. Si tratta di un “progetto innovativo a cui lavoriamo dall’aprile 2016 e che conta l’adesione di Ausl e di Aosp, dell’amministrazione, delle Asp di tutto il territorio”, spiega la coordinatrice del progetto Chiara Benvenuti, direttrice Distretto Centro Nord.

Cos’è la Cdca. Nello specifico, la Cdca è una struttura organizzativa costituita da un team multi professionale (e interaziendale) con lo specifico compito della gestione unificata dei diversi percorsi di continuità assistenziale ospedale-territorio per i pazienti con problematicità. Non uno strumento nuovo, ma “un progetto ambizioso di regia unica”: unico sarà il modulo, variabile la sua geometria.

I casi in cui la dimissione dai reparti ospedalieri presentano problematicità sono diversi – si tratta di anziani senza una famiglia strutturata ma anche di quanti hanno problemi di dimora, di dipendenza o di salute mentale – e la valutazione tempestiva “è fondamentale anche per non ricorrere all’ultimo ai Servizi alla Persona”, ricorda l’assessore alla Salute Chiara Sapigni: l’obiettivo è infatti anticipare la presa in carico dei problemi sociali e ottimizzare i tempi di attesa nel caso di percorsi già strutturati, come le Case Residenza Anziani.

La valutazione in merito alla prosecuzione del trattamento nel luogo di cura più appropriato – con precedenza al domicilio – è una prassi consolidata, “ma la Cdca assicurerà una modalità strutturata di indirizzamento” spiega Eugenio Di Ruscio, direttore sanitario Aosp Ferrara. Il pool di professionisti che compongono la Centrale – parlando di teste, a Cona ce ne saranno da un minimo di 3 a un massimo di 7 – sarà composto da un coordinatore infermieristico e, compatibilmente all’impegno orario, da un geriatra, due infermieri esperti, un assistente sociale dell’Asp/Comune, un palliativista e da medici specialisti.

Il funzionamento. La richiesta di dimissione dai reparti sarà intercettata dalla Centrale, la quale valuterà il paziente, orienterà sulle modalità di accesso ai percorsi, coinvolgerà precocemente il medico di medicina generale e, identificato il percorso più appropriato, gestirà parzialmente o integralmente il processo di dimissione. La funzione della Centrale sarà garantita in tutto il territorio – “perché vogliamo garantire omogeneità nel sistema di trattamento” evidenzia Claudio Vagnini, direttore generale Ausl Ferrara – ma “avrà modelli organizzativi variabili soprattutto negli ospedali periferici”, come precisano i direttori dei distretti Sud Est e Ovest Romana Bacchi e Nicoletta Natalini.