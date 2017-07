Medici non pagati, 289mila euro di rimborsi a Ferrara

Ben 8 milioni di euro consegnati a 321 medici dell’Emilia Romagna e di altre regioni d’Italia che avevano fatto ricorso tramite Consulcesi perché non erano stati pagati dallo Stato durante la scuola di specializzazione. Tra questi ci sono anche dieci medici ferraresi che si sono visti rimborsare 289mila euro, pari a quasi 29mila euro a testa.

Gli assegni sono stati consegnati a Modena in occasione dell’iniziativa “37 milioni in 37 giorni” con cui Consulcesi assegna i rimborsi firmati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in favore di quanti si sono specializzati tra il 1978 ed il 2006 senza ricevere il corretto trattamento economico, così come previsto dalle direttive Ue in materia.

Ora, grazie alle azioni collettive lanciate da Consulcesi, che si occupa appunto dell’assistenza legale in sanità, anche i medici specialisti dell’Emilia Romagna recuperano quelle somme che lo Stato aveva negato loro durante la scuola post-laurea in Medicina. Nello specifico, vengono rimborsati 321 medici di ogni parte d’Italia con un importo complessivo di oltre 8 milioni. Di questi, 3 milioni andranno a risarcire 97 camici bianchi provenienti da tutte le province dell’Emilia Romagna. Dieci di questi specialisti, come detto, operano a Ferrara.

Per non lasciare nessuno senza rimborso, il 15 luglio parte la nuova azione collettiva. “Da molto tempo – afferma Andrea Tortorella, amministratore delegato di Consulcesi – si richiama l’attenzione delle istituzioni alla ricerca di una soluzione politica della vicenda, che sembrava potesse essere quella proposta attraverso il Ddl 2400. Purtroppo, da questo fronte non arrivano buone notizie e il diritto di migliaia di medici specialisti è messo a rischio dall’imminente scadenza dei termini prescrittivi. Sebbene i nostri legali – spiega ancora l’ad Tortorella – ritengano che in assenza di una norma attuativa, secondo i principi stabiliti dalla Cassazione, i termini di prescrizione non inizino a decorrere, invitiamo i medici specialisti a tutelarsi per far valere il diritto al rimborso, già riconosciuto a migliaia di medici. Per farlo è possibile seguire due strade: produrre un atto interruttivo gratuito oppure avviare l’azione legale, aderendo alla prossima azione collettiva del 15 luglio”.