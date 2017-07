La Notte Rosa in… zona Gad

Nell’intento di rianimare il quartiere Giardino con la presenza di residenti fuori dalle proprie abitazioni, il Comitato Zona Stadio ha programmato per la serata dell’8 luglio, sabato prossimo, a partire dalle ore 21, la ‘Notte Rosa in… Gad’, invitando i residenti stessi e anche altri cittadini a uscire in cortile con una sedia o “addirittura” posizionarsi sul cancelletto d’ingresso della propria abitazione-condominio, invogliando anche il vicino a fare altrettanto.

“Vorremmo – spiegano i promotori dell’iniziativa – che i residenti parlassero tra di loro, all’aperto, creando gruppetti di persone con un discreto sguardo su quello che accade davanti casa, sulla strada, nel verde di fronte. Alcuni referenti (quindi numero molto limitato) del Comitato Zona Stadio transiteranno per alcune vie del quartiere, interagendo eventualmente con loro, per programmare insieme i futuri eventi per una sempre maggiore partecipazione di aderenti”.

“Quindi – conclude il Comitato – non si tratta di una manifestazione organizzata, ma di un suggerimento per i singoli residenti, liberi di incontrarsi e quindi diventare parte della riqualificazione del quartiere”.