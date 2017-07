Ferrarese si suicida per debiti di gioco

Schiacciato dal peso dei debiti di gioco, non ha visto vie di uscita se non quella di farla finita. Sarebbe stata questa la motivazione che ha spinto un 54enne ferrarese a togliersi la vita, impiccandosi nella sua abitazione in corso Isonzo.

A trovare il corpo, alle 13 di martedì, è stata la sorella che stava rientrando nella casa che condivideva con il fratello quando ha fatto la tragica scoperta. Immediata la chiamata ai soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del suicida.

Il caso è quindi passato ai carabinieri che, con l’ausilio della polizia, hanno fatto partire le indagini per fare luce su questa drammatica vicenda.

I primi riscontri sulle ragioni che hanno spinto l’uomo a compiere l’estremo gesto sarebbero subito virati verso problemi finanziari dovuti a debiti di gioco. Il condizionale, in questo caso, è d’obbligo perché gli accertamenti, come ribadiscono gli inquirenti, sono ancora in corso.

La salma è stata trasportata all’istituto di medicina legale per l’autopsia disposta dal magistrato di turno per stabilire la causa del decesso.