Concerto della Banda Filarmonica di Cona nel chiostro

Il Rione Santo Spirito organizza un concerto straordinario della Banda Filarmonica di Cona, che si terrà venerdì 7 luglio alle 21:30 presso il chiostro Santa Maria della Consolazione in via Mortara 98.

Il Rione in attesa di iniziare la XV edizione del Night&Blues (16 -31 Luglio 2017), la famosa rassegna musicale che tanto piace al pubblico ferrarese, continua la collaborazione con la famosa Banda di Cona, e ripropone per il secondo anno consecutivo una nuova forma di concerto bandistico. Sperando che possa diventare un tradizionale appuntamento della stagione musicale estiva.

Il repertorio della Banda di Cona, comprenderà: musica di autori classici come Verdi, Offembach, Rodrigo, nonché alcuni brani scritti per banda quali De Haan e Bekker, musiche da film e canzoni del novecento adattate per banda di vari autori come Morricone, Piovani, Modugno, Mescoli e altri europei ed americani.