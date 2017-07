Azionisti Carife, dalle indagini per bancarotta un ‘barlume di speranza’

“Dopo la liquidazione coatta di Carife per gli azionisti era sceso il buio più completo su cosa fare” sostiene l’avvocato Gisella Rossi, che tutela gli interessi legali di una ventina di ex azionisti della ormai defunta Cassa di Risparmio di Ferrara.

“Se gli obbligazionisti erano stati in qualche modo tutelati, gli azionisti sono stati lasciati soli, anche perché il legittimato passivo (il soggetto verso cui far valere un eventuale diritto ad essere rimborsati, ndr.) era una banca in liquidazione senza patrimonio”.

Poi, un barlume di speranza, accesso dal procedimento penale in atto in cui sono indagati, a vario titolo, per l’ipotesi di bancarotta fraudolenta aggravata, presidenti, direttori e consiglieri di amministrazione nel periodo 2008-2013.

In quel processo gli azionisti potrebbero costituirsi parte civile. “È un cambio di scenario radicale, non si tratterebbe più solo delle azioni ‘gonfiate’ riferite all’aumento di capitale del 2011 ma a tutte le azioni”

Le indagini sono ancora in corso ma, a parere dell’avvocato Rossi “è il modo per gli azionisti in quanto tali per ottenere almeno in parte giustizia. Parliamo di soci che hanno perso il proprio denaro perchè la banca è stata fatta fallire da altre persone”. L’impressione di Gisella Rossi è che questa “sia l’occasione, sia per chi aveva acquistato molte azioni sia per chi ne aveva poche, di poter dire la propria nella vicenda di Carife”.

L’esito di un simile procedimento “in linea di principio dovrebbe essere il pieno rimborso di quanto è stato perso da ciascun azionista”, ma per fare delle previsioni realistiche “bisogna aspettare la fase dibattimentale – precisa l’avvocato Rossi – dove verrà stabilito quanto verranno valutate le azioni e come saranno conteggiati i risarcimenti”