Ricco programma di incontri e spettacoli alla Festa dell’Unità

Prosegue FestUnità presso il Centro sociale “il Parco” in via Canapa 4 a Ferrara. Da giovedì 6 luglio a domenica 9 luglio un ricco programma di incontri e spettacoli che animeranno il weekend: giovedì 6 alle ore 19 ci sarà un aperitivo con Massimo Maisto, che tratterà il tema “idee per Ferrara” in cui si parlerà di turismo e sviluppo assieme ai rappresentanti delle associazioni ed operatori del settore, con la moderazione di Giampietro Zerbini della Nuova Ferrara; alle ore 21 si balla con “i 60 lire” che intratterranno il pubblico con musica dal vivo.

La serata di venerdì, a partire dalle 21 sarà interamente dedicata al ballo liscio, mentre sabato sera sarà “Elia Garbellini Duo” a far ballare gli spettatori.

Nell’ ultima serata prevista per domenica 9 luglio, dalle 21:30 ci sarà il “mille giorni in regione”, in cui verrà fatto il punto sulle attività svolte e i progetti per il futuro; l’ incontro sarà mediato dal Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e i consiglieri Paolo Calvano e Marcella Zappaterra.