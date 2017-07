La Spal rinnova management e maglia

di Andrea Mainardi

La giornata per la società della famiglia Colombarini si apre con un’ottima notizia: il ‘top player’ dietro alla scrivania che risponde al nome di Davide Vagnati ha rinnovato il contratto fino al 2020. Questa è però solo la prima delle tante novità in casa Spal, infatti la serie A richiede la massima efficenza oltre che in campo, anche nei quadri dirigenziali. In questo senso sarà molto importante il contributo del nuovo direttore generale Andrea Gazzoli che ha firmato fino al 2019. Lo stesso dicasi anche per Andrea Bernardelli, nuovo segretario sportivo che affiancherà Stefano Salis per quanto riguarda le questioni prettamente burocratiche della società biancoazzurra.

Questi nuovi arrivi hanno ovviamente superato l’attenta ‘scrematura’ del presidente Walter Mattioli che li ha scelti personalmente: “Se Davide (Vagnati, ndr) prepara la squadra che scenderà in campo, io formo quella dietro le quinte. Gazzoli proviene dal Vicenza ma lo conosco dai tempi della Lega Pro così come Bernardelli ho avuto modo di incontrarlo lo scorso anno quando era al Trapani. Sono tutti grandi professionisti che faranno un lavoro molto importante per migliorare la nostra organizzazione, vogliamo essere all’avanguardia in questo e stiamo potenziando anche la nostra area commerciale in modo da attrarre nuovi sponsor”.

Fresco di rinnovo, il ds Vagnati esprime la propria gratitudine: “A parole si fatica a esprimere certi sentimenti, devo molto al presidente Mattioli e avere la sua fiducia così come quella della famiglia Colombarini è importante per me. Si apre una nuova era nella quale dovremo metterci tutti nuovamente in discussione per migliorarci portando qui giocatori compatibili dal punto di vista tecnico e soprattutto umano. Una grande soddisfazione è stata quella di vincere il campionato con un budget tra i più bassi a testimonianza che il calcio non è fatto solo di soldi ma anche di competenza, passione e tanto lavoro”. Tutte qualità sulle quali la Spal dovrà far leva per piazzare i prossimi colpi di mercato: “In giornata non penso ci saranno novità, per Viviani abbiamo buone possibilità e contiamo di averlo a disposizione per l’inizio del ritiro. Meret vuole tornare e anche la sua volontà è importante in questa trattativa, aspettiamo di vedere se qualche squadra importante lo prenderà ma un suo prestito è possibile. La situazione di Paloschi è paradossale dato che sembrava già tutto fatto tra Atalanta e Chievo Verona, è un giocatore che apprezziamo e il suo arrivo sarebbe una cosa importantissima”.

Per quanto riguarda il capitolo stranieri, il ds è in procinto di imbarcarsi per la Svezia e chiudere le operazioni legate a Vaisanen e Konate: “Entrambi sono giocatori di prospettiva che possono darci una mano, trattandosi di chiudere accordi con squadre estere ci vorrà un pò più di tempo. Sarebbero comunque operazioni a titolo definitivo. Per quanto riguarda Hernani la possibilità di intavolare un discorso con lo Zenit c’è, ma resta un affare molto complicato dal punto di vista economico e gestionale. Tecnicamente il giocatore sarebbe un ‘top’ per buona parte delle squadre di serie A”.

Tornando alle presentazioni delle nuove figure dirigenziali, ecco il dg Andrea Gazzoli: “Sono contento e fortunato per l’opportunità che mi è stata data, con l’attuale dirigenza abbiamo una conoscenza che arriva da lontano. Ho potuto testare i valori e il modo di pensare il calcio della Spal con i quali mi trovo in linea. Dovremo formare quella squadra invisibile in grado di portare risultati senza giocare, ci aspetta una sfida difficile in primis per me che sono esordiente in serie A. Vogliamo creare subito delle sinergie importanti mantenendo ben chiari gli obiettivi sportivi ed economici”.

Novità importanti si registrano anche sul fronte dello sponsor tecnico che sarà, fino al 2021, Macron. L’azienda di Crespellano, che in serie A sponsorizza già Lazio, Bologna e Cagliari, fornirà il materiale tecnico già a partire dal ritiro che inizierà tra qualche giorno. Una volta terminato verranno presentate in città le nuove maglie da gioco e, parallelamente, è previsto anche un rinnovo dei punti vendita col nuovo materiale griffato Spal.

Un accordo di ampio respiro dunque con una delle aziende italiane maggiormente conosciute nel settore: “C’è grande soddisfazione per questo accordo – sottolinea il direttore marketing di Macron Gabriele Tacconi – arrivato al termine di una trattativa facile per la chiarezza con la quale avevamo la Spal tra i nostri obiettivi, ma nel contempo anche difficile per l’agguerrita concorrenza di altre aziende importanti. Crediamo sia un matrimionio azzeccato ed è motivo di orgoglio avere quattro squadre in serie A con il nostro brand”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche lo sport marketing director di Macron, Roberto Casolari: “Vorrei sottolineare come l’importanza data alla Spal prescinda dai risultati sportivi dato che abbiamo cominciato a parlare con la società a inizio anno quando la promozione non era ancora immaginabile. Questa è una realtà importante in un territorio che vive di calcio. Per le prime uscite amichevoli la squadra vestirà due ‘kit’ provvisori mentre per la casacca ufficiale faremo qualcosa di unico rispettando sempre le linee guida storiche della società”. Con un ulteriore annuncio, il presidente Mattioli spiega infine che “per i 110 anni della Spal riproporremo la maglia storica con i quali i giocatori scenderanno anche in campo”.