Scontro moto-camion: grave il centauro

Pauroso scontro tra una moto e un camion questa mattina, poco prima delle 9, all’inizio di via Gramicia in zona Borgo Punta. Il bilancio dell’incidente è di un ferito grave, il centauro, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Cona.

La dinamica è ancora al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto per i rilievi. Secondo la prima ricostruzione, la moto-scooterone condotta da un uomo di 62 anni, R.S. le iniziali, si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con l’autocarro con a bordo M.V. di 73 anni.

L’impatto è stato violento e la moto è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. Il conducente del mezzo a due ruote è volato rovinosamente a terra, rimanendo gravemente ferito e lasciando alcune chiazze di sangue sull’asfalto.

I soccorsi del 118 giunti sul posto con un’ambulanza hanno trasportato il 62enne al Sant’Anna con codice 3, ovvero di massima gravità. Illeso il conducente del camion.