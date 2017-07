Azzerati Carife, il 30 luglio la “Fiaccolata del risparmio tradito”

Non si ferma la protesta dei Risparmiatori Azzerati di Carife, che la sera del 30 luglio si ritroveranno per la “Fiaccolata del risparmio tradito”. Un’iniziativa indetta in collaborazione con i Risparmiatori Azzerati Riuniti ed il gruppo NOsalvabanche.

“La data della Fiaccolata è stata scelta per ricordare il 30 luglio 2015, data in cui l’Assemblea dei soci di Carife decise il piano di salvataggio della banca – si legge nel comunicato – d’intesa con Banca d’Italia, che aveva autorizzato l’intervento del Fondo Interbancario”.

Il riferimento è a quel piano di salvataggio seguito all’aumento di capitale del 2011, insieme al “decreto Salvabanche” varato dal governo Renzi il 22 novembre 2015: “Che ha provocato oltre al dramma dei risparmiatori, un grave danno economico all’intero territorio provinciale di Ferrara” ricordano gli Azzerati di Carife.

La mobilitazione del prossimo 30 luglio arriva a seguito delle dichiarazioni di Ignazio Visco, Governatore di Bankitalia, che ha sostenuto che Carife si poteva salvare. Gli organizzatori vogliono accendere una luce, è il caso di dirlo, “per richiamare tutta la città, le forze politiche, le istituzioni, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori ad agire ed intervenire a tutti i livelli ed in tutti i modi consentiti, affinchè il governo adotti dei provvedimenti per evitare che i risparmiatori di Carife e delle altre 3 banche rimangano gli unici pesantemente azzerati nella storia della gestione del risparmio”.