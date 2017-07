Giovane profugo muore in ostello

Un giovane di 20 anni è scampato al pericoloso viaggio attraverso l’Africa e il Mediterraneo per morire qui, al sicuro, in Italia. è la drammatica vicenda di Mamadou Pathe Sow, classe ’97, partito dalla Guinea per cercare in Europa un futuro migliore.

Il giovane era ospitato presso l’ostello di corso Biagio Rossetti presso la cooperativa sociale Ballarò. Pathe soffriva di qualche patologia già acclarata, tanto che ieri, per le 13.30. era atteso nel reparto dialisi dell’ospedale Sant’Anna per una trasfusione.

Intorno alle 12.45 accusa un malore e il responsabile della cooperativa avverte immediatamente il 118. che arriva sul posto alle 14. il paziente è in condizioni critiche e alle 14.20 viene constatato il decesso.

Sul posto arriva il personale della Scientifica della Polizia di Stato per i rilievi mentre il pm Ombretta Volta ordina il trasporto del corpo presso l’istituto di medicina legale per l’autopsia che verrà disposta.

Sui motivi del decesso vige ancora il mistero. Al momento le uniche rassicurazioni arrivano dall’assessore alla sanità Chiara Sapigni, che ricorda come “per ogni arrivo vengono predisposte delle visite mediche suppletive, oltre a quelle che vengono effettuate di routine al centro di primo smistamento”.

“I motivi della morte improvvisa – aggiunge l’assessore – non sono ancora stati individuati”.