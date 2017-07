Spal, altri interessi dopo i grandi colpi

Giornata di ufficialità per la Spal, che ha potuto depositare i contratti in Lega Calcio dei già sicuri acquisti Federico Mattiello, Luca Rizzo, Felipe e Marios Oikonomou. Altri sorrisi arrivano dalle riconferme, per nulla scontate di Alex Meret e Manuel Lazzari.

Chi potrebbe invece arrivare a provare a giocarsi un posto da titolare è Federico Barba, giocatore romano attualmente in forza all’Empoli, ma che lascerà la Toscana. Il nome era stato accostato ai biancazzurri già una settimana fa, ma pare che il ds Davide Vagnati abbia preso informazioni, con tutta l’intenzione di provare a mettere a segno l’operazione qualora combaciassero il discorso tecnico e quello economico. Da Empoli però hanno fatto sapere che il contratto di Barba scadrà nel 2019, e che il costo del cartellino è di 1,5 milioni.

Sul fronte delle uscite, intanto, arriva l’interesse dell’ambizioso Padova di Pierpaolo Bisoli nei confronti di Eros Schiavon, che in biancoscudato è cresciuto facendo le giovanili. Per ora non è pervenuta nessuna richiesta in via Copparo, ma presto potrebbe succedere. L’ex spallino Cristiano Del Grosso è invece vicino a indossare la maglia rossoverde della Ternana.

Un altro ex spallino come il portiere Alberto ‘Jimmy’ Fontana, che vanta 14 anni di carriera in serie A con le maglie – fra le altre – di Napoli, Inter e Palermo, ha espresso invece felicità per il ritorno dei biancazzurri nella massima serie ai microfoni di TMW Radio. “La Spal è tornata nel calcio che conta, sono contento anche perché Ferrara è una città che vive tanto il calcio e c’è grande seguito” ha detto Fontana.