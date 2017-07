Night&Blues, un assaggio con la Banda di Cona

In attesa di iniziare la XV edizione del Night&Blues, la famosa rassegna musicale che tanto piace al pubblico ferrarese e che tornerà in città dal 16 al 31 luglio, il Rione Santo Spirito continua la collaborazione con la Banda di Cona, e ripropone per il secondo anno consecutivo una nuova forma di concerto bandistico, sperando che possa diventare un tradizionale appuntamento della stagione musicale estiva.

L’appuntamento è per venerdì 7 luglio alle 21.30 presso il chiostro di Santa Maria della Consolazione, in via Mortara 98. Il repertorio della Banda Filarmonica di Cona comprenderà musica di autori classici (Verdi, Offembach, Rodrigo), brani scritti per banda (De Haan, Bekker), musiche da film e canzoni del novecento adattate per banda di vari autori: Morricone, Piovani, Modugno, Mescoli e altri europei ed americani.

Il chiostro più musicale di Ferrara aspetta il Night&Blues con un appuntamento fuori dagli schemi, come lo è la stessa rassegna: unica ed inimitabile.