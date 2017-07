Omicidio di Valencia. I genitori: “Una morte annunciata”

I genitori sono a pezzi. Il loro è un misto di rabbia e sofferenza. “Era una morte annunciata” dicono, ricordando che hanno assistito di persona il 26 dicembre alla violentissima aggressione di Eder Guidarelli contro loro figlio. E da tempo i contatti con Marcello a Valencia erano più che quotidiani per assicurarsi che stesse bene. Eppure quegli arresti domiciliari tanto richiesti non sono mai arrivati.

Ora il padre sta seguendo penosamente la trafila burocratica per il rimpatrio della salma, che dovrebbe arrivare in Italia la prossima settimana.

Comprensibilmente sconvolta è anche la ragazza la centro della discordia tra Marcello ed Eder. “Non riesco a dire nulla, sono troppo scossa” sono le uniche parole che escono dalla sua bocca prima di trincerarsi nel dolore.

Tutti a Pontelagoscuro sapevano chi erano Eder e Marcello. I due erano cresciuti assieme. La stessa scuola, lo stesso campetto di calcio, la stessa compagnia. Fin dal 1993, quando Eder raggiunge l’Italia insieme alla sorellina di due anni più giovane, adottati entrambi dalla famiglia Guidarelli Mattioli. Il padre, Guido, è conosciutissimo a Pontelagoscuro. Dipendente Montedison in pensione, è stato per anni anima della sezione del Pd locale, del Maggio pontesano e del gruppo teatrale. La mamma Carla è anche lei pensionata.

E tra gli amici di Pontelagoscuro il refrain che rimbalza di voce in voce è sempre lo stesso: “dico solo due parole, ma per favore non mettete il mio nome”. “C’è ancora una piccola parte di me – afferma un amico – che spera che non sia stato lui, che fosse per sbaglio in macchina a Ventimiglia, che fosse andato a farsi un giro in Camargue”.

C’è chi tenta comprensione ricordando “quello che può aver visto un bambino nelle favelas brasiliane”. “E’ un amico che ha ucciso un amico- sospira un altro -, cosa ci può essere di più doloroso, di più inumano, di più incomprensibile?”.

Davide Bertolasi, consigliere comunale Pd, era amico di entrambi: “siamo di fronte a una comunità distrutta e a due famiglie lacerate: ora c’è da capire come fare per ricucire questa lacerazione”.

Per quanto riguarda invece la materia processuale, sarà materia di diritto internazionale il giudizio sulla competenza di chi deve procedere nei confronti del 32enne sospettato dell’omicidio di Marcello Cenci. Il delitto è stato commesso in Spagna, ma il ricercato è stato fermato in Italia e a Ferrara si erano già instaurati i procedimenti contro di lui.

Il pm Alberto Savino, che già si era occupato del processo per stalking, ha iscritto – o è questione di ore – la notizia di reato per aprire il relativo fascicolo e dare il via alle richieste di rogatoria internazionale. In primis per acquisire i risultati dell’autopsia e poi per poter interrogare l’unico sospettato dell’omicidio. Verosimilmente tutto dipenderà dal pronunciamento del giudice del tribunale di Imperia in sede di convalida dell’arresto.

La famiglia Cenci non nominerà un proprio consulente di parte per assistere agli esami autoptici.