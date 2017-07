Chiusura impianti sportivi, “colpa dell’amministrazione assente”

Vigarano. I campi sportivi di Vigarano sono chiusi e con molta probabilità, viste le vicende in atto, resteranno chiusi ancora per parecchio tempo. Questa è la sensazione di Davide Bergamini, capogruppo comunale della Lega Nord, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal sindaco “che sembra prestare maggiore attenzione a tutelarsi dal punto di vista legale, anziché cercare di risolvere un problema che persiste da ormai parecchi mesi”.

“Una maggiore attenzione al problema, da parte dell’amministrazione nei confronti dell’Asd Vigarano – nota Bergamini – avrebbe sicuramente evitato la chiusura degli impianti e questo sarebbe stato, secondo il nostro parere, l’unico modo per essere al fianco delle famiglie e dei vigaranesi”.

“Da parte nostra, dopo aver visionato il contratto di affidamento dell’impianto sportivo, riteniamo si possa definire ‘anomalo’ e sarebbe opportuno fare chiarezza su alcuni punti – spiega il leghista -. Sembrerebbero imputati ‘extra contratto’ al gestore degli impianti, oltre alle responsabilità delle infrastrutture, persino costi non specificatamente legati alla pratica sportiva. Risulterebbero infatti addebitati all’asd Vigarano, senza motivo, costi relativi al consumo di energia elettrica di alcuni ripetitori di segnale internet installati presso il campo e sempre pagati dal gestore dell’impianto, mentre la società proprietaria dei ripetitori pagherebbe un contributo di duecento euro annui al Comune in cambio dell’utilizzo dello spazio”.

“Pur ritenendo giusto il servizio offerto ai cittadini, fruitori del servizio internet – puntualizza Beragamini – crediamo ci sia stata molta leggerezza ed inadeguatezza nello stipulare un contratto con una società privata che, in cambio di un modestissimo corrispettivo, può ricavare somme importanti dal servizio offerto ma che la leggerezza maggiore, sia stata di ‘scaricare’ costi non relativi alla pratica sportiva a chi gestisce i campi. In questo modo si è penalizzata ulteriormente l’Asd Vigarano, già penalizzata per la discussa bolletta dell’acqua e per la quale non si è ancora trovata la soluzione”.

Utilizzando un vecchio modo di dire, “anche la nostra amministrazione segue il motto ‘due pesi due misure'” critica il capogruppo leghista, secondo cui “questo sistema di operare non è sicuramente il modo per dimostrare di essere vicini alle associazioni del territorio, ai cittadini ed alle famiglie e come purtroppo spesso succede, gli spot elettorali non trovano riscontro nella realtà con un unico risultato: ciò che viene detto poi non viene fatto”.