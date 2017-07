La “Camminata per la vita” che fa bene alla Lilt

Lo sport che fa bene a noi stessi e anche agli altri. È lo scopo della “Camminata per la Vita” che si è corsa mercoledì 28 giugno a Ferrara a sostegno della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Il ricavato dell’evento benefico, 800 euro raccolti grazie al grande cuore dei partecipanti alla camminata, è stato consegnato alla Lilt.

La consegna è avvenuta lunedì mattina di fronte al negozio Bruni Sport del centro commerciale Le Mura alla presenza di Riccardo Baldi, rappresentante della Lilt, di Simona Montanari, protagonista del progetto “1000 km per la vita” e testimonial dell’evento benefico e di Ilaria Bruni, titolare di Bruni Sport, che nutre “l’accesa convinzione che anche le imprese devono sostenere queste forme di volontariato in ogni momento, grazie ad iniziative sportive che coinvolgono tutti, senza distinzioni”.

Il plauso dei presenti va soprattutto a Simona Montanari, da due anni istruttrice di Nordic Walking, “una donna forte, speciale, meravigliosa che ha sconfitto il male e che trovato nello sport la forza per reagire e vivere”.

Dopo diverse esperienze straordinarie grazie allo sport, quest’estate percorrerà l’intero Cammino del Nord per Santiago insieme a suo marito, partendo sabato 8 luglio dalla Francia per poi arrivare sino a Finisterre sulla costa atlantica. L’obiettivo è quello di camminare per 1100 km in 41 giorni e sarà un progetto completamente autofinanziato.

“Non vediamo l’ora di seguire la sua avventura sulla sua fan page di Facebook ‘I Passi Oltre L’orizzonte di Simona’” commenta Ilaria Bruni, prima dei ringraziamenti ufficiali alla stessa “Simona, alla Lilt, ai preziosi volontari e soprattutto a tutti i partecipanti all’iniziativa benefica che, nonostante la pioggia e il vento, hanno camminato con un raggiante sorriso e grinta superlativa”.