Comacchio, ‘Lirica & Jazz’ dal respiro internazionale

di Giuseppe Malatesta

Comacchio. L’estate comacchiese è anche ‘Lirica & Jazz’, grazie a Jazz Life, Operiamo e Delta Input che con il patrocinio comunale e il sostegno della Camera di Commercio di Ferrara daranno lustro all’arena di Palazzo Bellini con tre serate di sicuro gradimento: a partire da Madama Butterfly, l’opera pucciniana portata in scena da Maria Cristina Osti con l’orchestra Città di Ferrara e il coro estense Giuseppe Verdi.

Quello che la regista Osti definisce “uno spettacolo di colori e sentimenti” promette di emozionare il pubblico in arena sabato 15 luglio (ore 21.30). In alta stagione spazio poi alla magia del ‘Comacchio Jazz’, con due concerti che porteranno in laguna artisti di caratura internazionale come Tuck Andress, Patti Cathcart, Dean Brown e Dave Weckl.

Domenica 13 agosto (21.00) il palco sarà di ‘Tuck & Patti’, il duo americano che “spaziando dal rock al pop darà prova di grande maestria e originalità”, mentre sabato 16 settembre (21.00) toccherà a “tre musicisti formidabili che stanno facendo la storia del genere”: Brown alla chitarra, Weckl alla batteria e Maurizio Rolli al basso.

I tre, grazie al main partner Holiday Park Spiaggia e Mare di Porto Garibaldi, terranno nella struttura ricettiva, venerdì 15 e sabato 16 settembre, un workshop aperto a tutti i musicisti. “Per trasmettere il proprio prezioso sapere a band e solisti”. Prenotazioni al 3351340537.

“Un’occasione per destagionalizzare la nostra offerta turistica” sottolinea Riccardo Boldrini, direttore del Park, fiducioso partner di “professionisti di sicuro successo”. Ossia gli organizzatori Luca di Luzio e Laura Previati (Jazzlife) e Sandro Pozzati (Delta Input), concordi nell’intenzione di “proiettare Comacchio, dopo il buon riscontro delle precedenti edizioni, in una dimensione internazionale, con artisti da Olimpo del jazz mondiale, godibili da qualsiasi pubblico”.

Tra le iniziative collaterali alla rassegna, due appuntamenti inclusi nella Notte Rosa 2017: ‘The rainbow show’ a Lido di Spina il 7 luglio e l’evento di moda e hairstyling a cura di Anam Acconciatori, sabato 8 luglio a Porto Garibaldi. E ancora serate gratuite, da luglio a settembre sulla riviera.

Tornando a Comacchio Jazz, i biglietti di ingresso sono disponibili al costo di 20 euro (posto unico non assegnato) su circuito online e rivenditori autorizzati Ciao Tickets e – fino a poco prima degli spettacoli – in arena stessa. In caso di maltempo si prenderà posto nell’adiacente Sala Polivalente.