Giro Rosa, una ciclista belga è la “Regina del Grande Fiume”

di Simone Pesci

La belga Jolien D’Hoore è la “Regina del Grande Fiume”. Sul podio, insieme a lei l’australiana Chloe Hosking e l’americana nata nelle Filippine Coryn Rivera. E’ l’esito della quarta tappa della 28esima edizione del Giro Rosa – l’equivalente femminile del giro d’Italia – che si è corsa nella mattinata di lunedì 3 luglio fra Veneto ed Emilia Romagna, con partenza e arrivo al DeltaPo Outlet di Occhiobello.

Direttamente coinvolte nel passaggio del più importante giro ciclistico italiano femminile anche la provincia ferrarese, in particolare Ro, Copparo, Pontelagoscuro e proprio Ferrara, che ha fatto da vero e proprio rettilineo per le 166 atlete delle 24 squadre in gara, che hanno sfrecciato lungo l’asse Corso Giovecca-Viale Cavour nel primissimo pomeriggio.

La tappa veneta-emiliana, percorso da 118 kilometri, ha quindi visto la vittoria in volata della D’Hoore, atleta belga della Wiggle High5 e medaglia di bronzo a Rio 2016 per la disciplina ciclismo su pista. La prima italiana a tagliare il traguardo di Occhiobello è stata invece Giorgia Bronzini, anche lei in corsa per la Wiggle High5, che ha terminato la sua corsa al quinto posto.

La classifica generale, invece, rimane invariata per la prima posizione con Anna Van Der Breggen che conserva la maglia rosa. Cambia invece la seconda posizione: Anniemiek Van Vleuten ha perso terreno, ne ha approfittato l’italiana Elisa Longo Borghini che ora è la diretta inseguitrice dell’oro olimpico a Rio 2016 Van Der Breggen.

Bruno Contini, amministratore unico della società che gestisce Delta Po Outlet di Occhiobello, alla partenza della corsa si è dichiarato “molto soddisfatto e orgoglioso di poter ospitare all’interno della struttura una manifestazione così importante”, a soli 3 mesi dall’inaugurazione ufficiale.

La carovana del Giro Rosa, intanto, lasciata l’Emilia Romagna e il Veneto arriverà nelle Marche, a Sant’Elpidio a Mare dove è in programma la partenza della quinta tappa.

Un passaggio che ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. Gli autisti che si sono ritrovati bloccati in mezzo alle strade interessate dal percorso, lamentano indicazioni scarse in città e proprio a ridosso dei blocchi. Un’altra criticità riscontrata dai conducenti arrabbiati è stata l’impossibilità di raggiungere Occhiobello: chiuso il ponte sul Po (per il Giro Rosa) e chiusa anche l’autostrada per i lavori del manto stradale, gli automobilisti hanno dovuto fare giri un po’ contorti per raggiungere la propria destinazione.