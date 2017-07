Teatro Verdi, partiti i lavori di riqualificazione

di Cecilia Gallotta

Sono iniziati ieri – 3 luglio – i lavori che “riconferiranno significato a un importante brano del centro storico” con la riqualificazione, dopo circa trent’anni di fermo, dell’ex Teatro Verdi. Un lavoro che, nella sua prima parte, vedrà anche “l’individuazione dei soggetti che occuperanno questo spazio”, spiega l’assessore Modonesi.

Se ancora non sono noti i soggetti, è però chiara la futura realizzazione di un ‘Laboratorio Aperto’, finalizzato alla diffusione e promozione della mobilità sostenibile attraverso le tematiche della bicicletta, configurandosi in spazi pubblici e semipubblici, raggiungibili ed attraversabili in bicicletta da cittadini e turisti.

Un ‘bike cafè’ con affaccio diretto su Piazza Verdi, un Visitor Center Unesco e un’area di accoglienza trasformeranno il pianoterra in un luogo d’incontro dove lavorare, studiare, progettare e ricercare tutto ciò che ruota attorno alla mobilità leggera, mentre i piani superiori garantiranno postazioni di co-working lungo il ‘ferro di cavallo’ degli ex palchi.

500 metri quadri per 20 metri d’altezza suddividono poi l’ex torre scenica e la platea, che rispettivamente regalano un accesso diretto e potenzialmente carrabile su via Camaleonte ed uno spazio flessibile per attività artistiche, scientifiche e culturali. Un intervento che sarà realizzato con un totale di 2 milioni di euro tra lavori, spese tecniche ed Iva, a cui si aggiungono 1.750 euro, in parte dell’amministrazione e in parte di privati.

Si prevede per fine anno la conclusione dei lavori che riguardano via Castelnuovo, come illustra l’architetto Natascia Frasson, con un cantiere “che avrà poco impatto sulla città in termini di disagio, il quale sarà limitato ai ponteggi, che saranno rastremati”.

“Il presupposto – afferma il sindaco Tagliani – sta nell’accordo assunto dal governo di rimuovere il vincolo da Teatro d’opera”, di cui la città ormai non necessita più da tempo, per riqualificare un edificio “che dialoga con la città, e più in particolare con Piazzetta Verdi, per la quale “appalteremo i lavori entro il 2017. L’idea – prosegue il vicesindaco Maisto – è che il bando esca i primi mesi dell’anno per essere attuato – anche per la piazza – verso settembre 2018”.