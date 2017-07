Spal, anche Mattiello e Felipe sono ufficialmente biancazzurri

Come già anticipato da Estense.com, ecco arrivare l’ufficialità dell’arrivo alla Spal del calciatore Federico Mattiello e di Felipe Dal Belo.

A comunicarlo è la stessa società biancazzurra, che ha siglato un accordo con la Juventus Football Club per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Mattiello. Il laterale classe ’95 arriva in biancazzurro con la formula del prestito fino al 30 giugno 2018. Cresciuto nel vivaio della Lucchese, nel 2009 è passato nelle giovanili della Juventus; con i bianconeri ha esordito in serie A nel 2014/2015, trasferendosi in prestito al Chievo Verona nel campionato successivo. Nella scorsa stagione è rientrato a Torino ed ha fatto parte della rosa guidata da Massimiliano Allegri.

Nel pomeriggio di oggi, inoltre, il difensore brasiliano Felipe Dal Belo ha firmato un contratto triennale con la Spal. Il giocatore è stato acquistato a titolo definitivo dalla società Udinese Calcio. Nato in Brasile il 31 luglio 1984, ma di origini padovane, Felipe è arrivato a 15 anni in Italia proprio all’Udinese, squadra con la quale ha esordito nell’aprile del 2003 in Serie A. Coi friulani nel 2005, ha segnato in Champions uno storico goal al Camp Nou contro il Barcellona. Oltre alla maglia bianconera, ha indossato anche le casacche di Fiorentina, Parma, Siena, Cesena e Inter.