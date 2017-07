“Meduse & cnidaria”: il mistero della fauna marina tra arte e scienza

Giovedì 6 luglio alle 18.30 al Museo di Storia Naturale, in via De Pisis 24 a Ferrara, sarà inaugurata la mostra “Meduse & Cnidaria” con le opere dell’artista Massimo Pulini e reperti in parte mai esposti prima nel museo. Per l’evento di inaugurazione della mostra saranno proiettate immagini e filmati relativi alla fauna marina. In collaborazione con Biopastoreria, è previsto un ricco buffet. L’ingresso all’inaugurazione è libero.

Da giovedì 27 luglio a venerdì 1 settembre in priogramma tre visite guidate alla mostra con laboratori pomeridiani per ragazzi; da giovedì 31 agosto a lunedì 21 settembre quattro conferenze serali con alcuni dei maggiori esperti del mondo marino. La mostra rimarrà allestita fino al 24 settembre 2017, visitabile da martedì a domenica ore 9-18, ingresso € 4 intero, € 2 ridotto.

Per info: Museo civico di Storia Naturale di Ferrara, tel. 0532 203381, fax 0532 210508, email museo.storianaturale@comune. fe.it, http://storianaturale.comune. fe.it, Fb storianaturale.ferrara