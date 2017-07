Nel periodo estivo previste variazioni orarie per le biblioteche comunali di Ferrara

Anche nel corso dell’estate 2017, per alcune biblioteche del Comune di Ferrara sono previste variazioni delle aperture al pubblico, per consentire le consuete operazioni di riordino del patrimonio librario e documentario, in un periodo solitamente caratterizzato da una riduzione delle richieste da parte dell’utenza.

Queste le variazioni in programma:

– Biblioteca Ariostea

Limita i servizi al pubblico alla sola fascia antimeridiana, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e il sabato dalle 9 alle 13, nel periodo compreso tra il 24 luglio e il 26 agosto 2017

– Sezione Manoscritti e Rari della biblioteca Ariostea

Limita i servizi al pubblico alla sola fascia antimeridiana. dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e il sabato dalle 9 alle 13, nel periodo compreso tra il 3 luglio e il 2 settembre 2017

(Vedi ulteriori info sulla Sezione Manoscritti in formato pdf comunicazione_orari_estivi_ 2017.pdf)

– Biblioteca Bassani

Riduce le aperture pomeridiane da tre a due (al martedì e al giovedì) nel periodo compreso tra il 24 luglio e il 2 settembre 2017

– Biblioteca Luppi di Porotto

Sospende l’attività al pubblico dall’11 al 20 agosto 2017

– Biblioteca Tebaldi di S.Giorgio

Sospende l’attività al pubblico dal 17 al 22 luglio e dal 12 al 27 agosto 2017

– Archivio Storico Comunale e Biblioteca Rodari

Mantengono l’ordinario servizio al pubblico per tutta l’estate

Per informazioni: Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara tel. 0532/418200 – http://archibiblio.comune.fe. it