Ciclabile in corso Isonzo, “opera futile dell’era Tagliani”

“La nuova pista ciclabile in corso Isonzo, schiaffata fra aiuole spartitraffico, è un’autorevole ‘opera prima’ innovativa nel suo settore, che aggiorna la regola dell’arte per le opere futili”. Non sono certo parole lusinghiere quelle che Paolo Giardini, sostenitore del Progetto per Ferrara, rivolge all’amministrazione “nell’anno VIII dell’era Tagliani” che un mese e mezzo fa ha inaugurato il tratto di pista ciclabile che collega via Rampari di San Paolo alla zona di via Darsena.

Il dito è puntato contro il sindaco e contro la Fondazione Ania che ha coperto quasi totalmente il costo dell’intervento, alla quale è dedicata la targa in bronzo incastonata nella ciclabile. “Servirà al Comune se un giorno verrà rinviato a giudizio con l’accusa di danneggiamento pubblico – ironizza Giardini – per dimostrare di non essere l’unico autore del delitto, data la complicità dell’Ania che ha finanziato l’opera”.

“C’è da chiedersi perché mai l’Ania sovvenzioni un tracciato passante per l’incrocio ad H (costringendo a zebrarlo) – prosegue Giardini -. Se ricavavano una ciclo-pedonale allargando il marciapiede dal lato ex Mof, si evitavano due inutili attraversamenti stradali senza devastare pregevoli aiuole alberate! Perché finanziare colate di cemento solo per ottenere una viabilità ad ostacoli? Per sadismo? Probabilmente per un equivoco”.

Una fondazione che fra i suoi scopi ha quello di “tutelare sempre di più i ciclisti e gli utenti deboli della strada, migliorando e potenziando la mobilità sostenibile all’interno delle aree urbane”, “comprensibilmente non può immaginare un’amministrazione dedita ad infierire sul decoro urbano – aggiunge -. In effetti in Comune stanno molto attenti a non ostentare le loro maniacali inclinazioni al consumo di cemento e spazi verdi, constatabili solo a misfatti avvenuti”.

Comunque sia, “il risultato è quello che è – critica Giardini -. E cosa risulta alla fine della pista Tagliani-Ania? Il raccordo con una magnifica opera idraulica preesistente. Guardando più da vicino, troviamo un idrante soprasuolo e pozzanghere, fotografate in una giornata torrida successiva a settimane senza pioggia. Perché quantità industriali di perdite sotterranee qui battono qualsiasi siccità. Naturalmente dopo ogni pioggia le pozzanghere aumentano”.

“Si tratta di un angolo caratteristico, perennemente irrorato (i lombrichi ringraziano), perciò se arriveranno serie gelate invernali la pista Tagliani-Ania confluirà spettacolarmente in un terminal ghiacciato su cui effettuare giravolte atletiche. Un emozionante diversivo ciclopedonale in regalo” commenta Giardini con un pizzico di ironia.

Conclusioni idriche. “Se l’acqua dispersa viene dalla falda, si commette solo un peccato veniale. Se invece fuoriesce costosa acqua potabile – chiosa Giardini – si resta ancora sul veniale, perché Hera erogando 18.840.000 m³ di acqua potabile ne perde in rete il 38,9% (qualcosina come 7.328.000 m³), perciò lo spreco dell’idrante, che farebbe galleggiare al massimo una portaerei, è risibile. Per di più non costa nulla né al Comune né ad Hera. Infatti la tariffa dell’acqua imposta agli inconsapevoli utenti, comprendendo il costo di tutti i milioni di m³ sciupati, accorpa anche queste perdite e i conti risultano regolarmente in forte attivo. È bello accorgersi che le cose vanno sempre bene. Tagliani non sbaglierebbe un colpo neppure ad occhi chiusi: Ferrara è tanto, tanto, fitta di bersagli”.