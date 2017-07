Emergency Days, una “concreta educazione alla pace”

di Cecilia Gallotta

E’ diventato un “appuntamento fisso ed importante dell’estate” quello degli Emergency Days, che dal 6 al 10 luglio presso il Chiostro San Paolo concentra 5 giorni di incontri, spettacoli, musica, proiezioni e laboratori per bambini, perché, come attualizza il vicesindaco Maisto, “c’è bisogno di educare alla pace, ma con proposte concrete”.

Una manifestazione patrocinata da Camera dei Deputati, Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna che, nelle precedenti sette edizioni, ha portato 17 mila presenze, partecipazione sempre crescente, e 84 mila euro raccolti.

I primi a partire saranno i bambini, come illustra la coordinatrice del gruppo Emergency Serena Cavallari, per i quali sono previste attività tutti i giorni alle 18; giovedì 6 per esempio, mentre i più piccoli si divertiranno con la lettura giocata “A caccia dell’orso”, i più grandi andranno invece ‘a caccia di bufale’, con un viaggio nel tempo in ogni campo del sapere umano.

Alle 18.30 seguirà ‘Uno sguardo al femminile sul mondo’ con le esperienze internazionali delle giornaliste Nancy Porsia e Laura Silvia Battaglia, la pediatra Manuela Valentie l’insegnante Barbara De Poli. Venerdì 7 luglio, sempre alle 18.30, i giornalisti Giulio Cavalli, Giacomo Di Girolamo e Sabrina Pignedoli parleranno di ‘Mafia sotto casa’ assieme a Mara Fonti – insegnante e madre del giornalista de L’Espresso attualmente sotto scorta Giovanni Tizian – e il direttore Marco Zavagli con Estense.com come media partner dell’evento.

Non mancheranno i concerti, tutte le sere alle 21, ad eccezione di sabato 8 in cui, sempre alle 21, si narrerà la ‘Storia di una pallottola’, con un docu-film dove la voce narrante di Valerio Mastandrea farà calare gli spettatori nella cruda realtà di una giornata tipo al pronto soccorso, in cui “l’unica verità della guerra è la tragedia delle vittime”.

Novità 2017 la collaborazione di Avis, che con Emergency “condivide la stessa mission”, conferma la vice presidente provinciale Sibilla Tieghi, e con cui il pubblico potrà affrontare argomenti come l’ “emergenza sangue”, assieme a personaggi quali Alice Simonetti – parte dell’esecutivo di Avis – e, da Ferrara, i dottori Franchella e Govoni. Presente anche Arci Bolognesi “soprattutto con la musica ma anche la ristorazione”, sperando, come auspica il direttore artistico Simone Fresa “che la presenza sia veramente di massa”.

Il ricavato dell’evento – i cui appuntamenti sono tutti ad ingresso gratuito con offerta libera – andrà ad arricchire il centro maternità di Anabah, nel nord dell’Afghanistan, che ogni mese conta oltre 500 parti in una struttura – l’unica della regione – che, ampliata nel 2016, riesce ad offrire assistenza ginecologica, ostetrica e neonatale.

Il programma completo e le novità in corso d’opera sono consultabili sul portale emergencydaysferrara.wordpress.com e sulla pagina facebook www.facebook.com/edaysferrara.