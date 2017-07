Federconsumatori indice un’assemblea dei risparmiatori Carife

di Francesco Altavilla

“Certamente la notizia del closing è positiva, l’auspicio è che si apra una fase nuova dopo il duro contraccolpo che la vicenda Carife ha avuto sul territorio”. Guarda con speranza al futuro della Nuova Cassa di Risparmio, Roberto Zapparoli, presidente di Federconsumatori. Ma l’augurio di una “fase nuova” serve solo per ricordare che la “vecchia” Carife ha ancora qualche conto in sospeso da saldare con azionisti e obbligazionisti.

L’assemblea degli associati, convocata la mattina dell’8 luglio alla Rivana servirà infatti a Federconsumatori per spiegare ai propri iscritti quali sono le procedure da avviare per gli arbitrati e per la costituzione di Parte Civile nel processo contro gli ex vertici Carife.

“Soprattutto per quanto riguarda gli arbitrati occorre muoversi in fretta, i tempi sono stretti” sostiene Zapparoli. “Il testo del decreto è abbastanza stringente – fa eco l’avvocato Massimo Buia, che per Federconsumatori seguirà le procedure – dalla data della pubblicazione del decreto (13 giugno 2017, ndr.) restano circa cinque mesi per presentare il ricorso”. Agli arbitrati potranno accedere gli obbligazionisti che non sono stati ammessi o hanno rifiutato l’indennizzo forfettario dell’80%, ma “saranno ammessi solo quanti hanno negoziato direttamente con l’Istututo (Carife, ndr.) e non tramite intermedairi” precisa l’avvocato.

Per quanto riguarda le costituzioni di Parte Civile, seguite dall’avvocato Ermanno Rossi “si fa riferimento al procedimento per cui sono stati richiesti 12 rinvii a giudizio per i vertici Carife in merito all’aumento di capitale del 2011”. Le pratiche saranno da presentare entro la data della prima udienza, fissata genericamente a metà settembre. “Le tempistiche non ci aiutano – aggiunge Rossi – avere agosto e le vacanze di mezzo complica le cose, per questo l’assemblea di sabato diventa cruciale”