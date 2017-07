Trattore prende fuoco e incendia un campo

di Giuseppe Malatesta

Codigoro. Trattore a fuoco per un guasto tecnico e fiamme che divampano nel campo circostante. Alle porte di Codigoro, in località Malea, l’inconveniente ha allertato le squadre dei vigili del fuoco locali, il cui intervento tempestivo ha permesso di contenere efficacemente l’incendio, esteso per poco più di un ettaro attorno al mezzo e domato nel giro di venti minuti dopo l’allarme, giunto intorno alle 12.30.

Il trattore era al momento impiegato nelle operazioni di carico e scarico di balle di fieno: lo scoppio di un tubo idraulico e il contatto con una fonte di calore ha scatenato scintille e conseguente incendio. Illeso il conducente – un terzista al lavoro per conto dell’azienda agricola Grigatti, proprietaria del fondo – che ha abbandonato in tempi utili il mezzo mettendosi in salvo sullo stradone di accesso. Gran parte del carico di fieno è stato anch’esso messo in salvo, ben lontano dall’epicentro dell’incendio.

La gran colonna di fumo prodotta ha comprensibilmente messo in allerta anche i residenti della zona, portatisi in strada a seguire l’intervento dei pompieri e supportare l’autista agricoltore, comunque in buone condizioni di salute.