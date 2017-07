Barista strangolato, “in paese sapevano delle violenze”

“Conoscevo Marcello e la sua famiglia, e anche Eder. Erano molto amici, due ragazzi che sono cresciuti insieme nella stessa compagnia”. Non riesce a capacitarsene don Silvano Bedin, il parroco di Pontelagoscuro che negli ultimi vent’anni ha visto crescere la comunità giovanile pontesana, di cui facevano parte Marcello Cenci, il barista 32enne strangolato nella sua casa a Valencia, e il suo presunto assassino, amico e coetaneo, Eder Guidarelli Mattioli, un brasiliano adottato da una famiglia ferrarese.

La vittima e il suo presunto assassino avevano tanto in comune: l’età, il paese, gli amici. E forse anche la fidanzata. Sarebbero stati proprio problemi sentimentali, risalenti a motivi di gelosia per una ragazza, a interrompere il loro rapporto di amicizia. Si conoscevano da più di vent’anni ma Guidarelli, accecato dalla gelosia, si sarebbe presto trasformato da confidente a persecutore.

Guidarelli, consumato dal violento rancore che provava nei confronti dell’ormai ex amico di lunga data, lo aveva picchiato a sangue davanti casa, in corso del Popolo a Pontelagoscuro. L’aggressione risale allo scorso 26 dicembre ma i genitori della vittima, che avevano assistito impotenti alla scena, avevano riferito ai carabinieri che non era il primo episodio verificatosi per motivi di gelosia.

“In paese sapevamo delle aggressioni, lo sapevamo tutti degli atti di violenza ma non pensavamo che la questione si sarebbe risolta in questo modo” commenta don Silvano con un filo di voce, prima di chiudersi nel massimo riserbo. Insomma i campanelli d’allarme avevano già suonato, come dimostrano le quattro querele, la due richieste di misura cautelare avanzate dal pm Alberto Savino (una respinta e la seconda accolta, con un’ordinanza che disponeva il divieto di avvicinamento) e un processo per lesioni per il quale era già fissata l’udienza preliminare.

Un divieto, quello di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che Guidarelli ha violato quando ha preso la macchina per andare in Spagna. Ora si trova detenuto nel carcere di Imperia dopo che le autorità italiane lo hanno bloccato a Ventimiglia mentre tornava a casa.