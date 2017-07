Spal, Rizzo e Oikonomou hanno firmato

Altri due colpi di calciomercato per la Spal, che ha trovato l’accordo con il Bologna FC 1909 per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Luca Rizzo e per il trasferimento in biancazzurro di Marius Oikonomou. Due acquisizioni di cui Estense.com aveva già anticipato l’arrivo, sia per Rizzo che per Oikonomou.

Il centrocampista classe ’92 arriva in biancazzurro attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il difensore greco arriva a Ferrara attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Rizzo è reduce da due stagioni nelle fila del Bologna e ha esordito in serie A con la maglia della Sampdoria nel campionato 2014/2015.

Oikonomou è cresciuto nella società ellenica del Pas Giannina, ha militato nel Cagliari nel campionato 2013/2014, disputando nel Bologna le ultime tre stagioni. Lo scorso anno ha esordito con la nazionale maggiore della Grecia, con cui fino ad ora ha collezionato tre presenze.