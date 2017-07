“Bufale e disinformazione in Internet”, conferenza pubblica con Antonello Bocchino

Si svolgerà venerdì 7 luglio, dalle ore 15 alle ore 18 presso la sede Iuss di via Scienze 41/b a Ferrara, la conferenza pubblica “Bufale e disinformazione in Internet” di Antonello Bocchino, Visiting Lecturer and PhD Researcher University of Westminster, London.

Molte fake news, notizie false e anche scarsamente verosimili, riguardano la scienza. A una domanda crescente di informazione scientifica presso il grande pubblico – spiegano i direttori del Master Marco Bresadola e Michele Fabbri – spesso non corrispondono tra giornalisti e comunicatori un’appropriata cultura scientifica e la conoscenza del funzionamento dell’ecosistema dei media.

Obbiettivo della conferenza è sviluppare consapevolezza su come i mezzi di comunicazione, in particolare Internet e social network, veicolano l’informazione scientifica, al fine di imparare un metodo che aiuti a distinguere il vero (provvisorio) della scienza dal falso e dall’inverosimile.

La conferenza, organizzata dal Master in “Giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza” e da “Design of Science” – laboratorio di storia e comunicazione della scienza di Unife, e promossa nell’ambito delle attività didattiche del Master, è accreditata su piattaforma Sigef (corsi enti terzi) e dà diritto a 3 crediti per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti.