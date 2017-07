Bondeno, piazza Aldo Moro senza panchine fino a quando?

Bondeno. Che fine hanno fatto le panchine in piazza Aldo Moro? Se lo chiede il gruppo consiliare del Partito democratico di Bondeno, che rileva come nei giardini di “Cioc” non ci sia alcun posto in cui sedersi. Le vecchie panchine sono state rimosse dietro direttiva dell’Amministrazione comunale, ma al loro posto non ne sono state messe altre.

“Per quanto tempo uno dei giardini più frequentati di Bondeno rimarrà privo di panchine, il tutto poi nel periodo estivo e durante la fiera? – si domandano i dem bondenesi – sarebbe stato più sensato se le vecchie panchine fossero state tolte e sostituite immediatamente: quelle che c’erano non erano in cattivo stato, e a quanto ci risulta non erano pericolose”