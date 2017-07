Muore in ospedale dopo l’infortunio domestico

Comacchio. E’ morto ieri nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Cona Rino Alberi, il 57enne di Comacchio che giovedì scorso era rimasto gravemente ferito dopo un infortunio domestico.

L’uomo ha lottato tra la vita e la morte per alcuni giorni, ma le sue gravi condizioni non gli hanno permesso di farcela. L’incidente è avvenuto nella sua casa di corso Garibaldi, mentre il 57enne era salito su una scala per sistemare il tubo di una caldaia a pellet. Alberi ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra sbatendo violentemente il capo, per poi essere soccorso e trasportato con codice di massima gravità in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Ora la salma di Alberi, che era conosciuto e stimato a Comacchio, è all’istituto di medicina legale per l’esame autoptico, eseguito il quale potrà essere fissata la data dei funerali.