“No alla vaccinazione di massa senza sperimentazione”

Al grido di “Libertà! Libertà!..”, erano circa in 1500 – chi aderente ad associazioni, chi no – quelli che domenica 2 luglio hanno sfilato per Bologna, con una fiaccolata no-vax che precede quella nazionale del prossimo 8 luglio a Pesaro.

Ha sfilato lungo via Indipendenza, fino a Piazza Nettuno, anche una delegazione ferrarese, città estense dove è attiva la sezione Genitori del No all’obbligo vaccinale che raccoglie quanti dicono no alla legge regionale che preclude l’ingresso alle scuole d’infanzia per i bambini non vaccinati.

I manifestanti antivaccinisti rivendicano “la libertà di scelta, la patria potestà”, che con l’obbligo della vaccinazione, “che pare una vaccinazione di massa”, di fatto “ci viene tolta”. Dicono no alla legge regionale dell’Emilia Romagna che esclude i bimbi non vaccinati dagli asili nido, e al Ddl Lorenzin che impone 12 vaccinazioni ai piccoli da zero a 16 anni, con sanzioni per chi non ‘esegue’.

“Non vogliamo ridurre la questione all’essere favorevoli o contrari – spiegano -, alla logica dei pro e contro, che non fa bene al Paese, ai cittadini e soprattutto ai minori, cui col rischio emarginazione, non vengono garantite pari opportunità”.

Si appellano “al principio della libertà di cura e rispetto della persona umana” garantiti dall’art.32 della Costituzione e ritengono “vada aperto in fretta un confronto con dibattiti, discussioni, tra medici, associazioni, famiglie”.

Lo conferma Alessandra Atti, referente dei Genitori del no Emilia Romagna: “Ogni bambino è un caso a sé e va trattato come tale. Serve un approccio personalizzato – ribadisce – non una vaccinazione di massa, in un clima di polizia sanitaria, senza che sia stata effettuata una vera e propria sperimentazione”.

Mette l’accento sul fatto che ci sono “‘anche’ rischi, che ci sono dubbi che vanno dissipati, motivo per cui chi si oppone all’obbligo vuole poter scegliere, in piena responsabilità, disponendo degli strumenti conoscitivi necessari, con informazioni che arrivino da fonti indipendenti attraverso numeri reali della farmacovigilanza. Mancano le evidenze scientifiche che confermino che l’unica strada praticabile è la vaccinazione e soprattutto non esiste nessuno studio o ricerca sugli effetti prodotti da dodici vaccini somministrati ad un neonato in così breve tempo”, sottolinea.

Alla manifestazione, come detto, era presente anche un discreto gruppo di genitori del territorio ferrarese, una rappresentanza del comitato dei Genitori del no di Ferrara con a capo Luca Teodori, e anche Domenico Battaglia.