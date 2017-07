A cena con un amico a 4 zampe

Ritornano le “cene con il mio amico a 4 zampe” con un doppio menu: ‘Bau’ per i fedeli amici dell’uomo e un menu di carne o pesce per i loro compagni di vita.

La prima cena è programmata venerdì 7 luglio presso l’Osteria degli Ulivi in via Ragno 15. Lungo la strada ciottolata si potrà cenare sotto il cielo estivo insieme ai propri cani che verranno trattati proprio come il loro padrone con un menu dedicato e servito direttamente al tavolo. Menu degustazione in abbinamento ai vini per i padroni.

Per informazioni e prenotazioni contattare l’Osteria degli Ulivi al numero 0532 790446.