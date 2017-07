Porta e giocatore blindati, Meret rimane alla Spal

di Simone Pesci

Alla vigilia dell’arrivo di Marios Oikonomou arriva una grandiosa notizia per la Spal. Alex Meret sarà prestato per un altro anno ai biancazzurri, e anche in serie A continuerà a difendere la porta come titolare della squadra di Leonardo Semplici.

A metà settimana sarà infatti ufficializzato il trasferimento, battuto il Napoli che non ha mai voluto colmare il gap di circa 10 milioni che ballavano fra l’offerta e la richiesta del patron friulano Pozzo. Tutto questo nonostante i buoni rapporti fra gli azzurri e l’Udinese e la discesa in campo del presidente napoletano Aurelio De Laurentiis in persona.

Meret avrà quindi le sue chances di potersi mettere in mostra alla Spal, cosa che ha desiderato fin da subito, come ha confessato mister Semplici ai taccuini dei giornalisti, a margine del premio ‘Pallone di Marmo’ ricevuto dall’allenatore fiorentino a Carrara.

Il pacchetto arretrato spallino è ormai quindi da considerarsi a buon punto, visti anche gli arrivi di Mattiello, Felipe e Oikonomou. Senza dimenticare le discussioni ancora in essere per i difensori scandinavi Sauli Vaisanen e Pa Konate.

Per la difesa si era parlato a lungo anche del terzino milanista Vangioni, ma l’argentino, oltre al costo eccessivo dell’ingaggio, ha rifiutato la destinazione Ferrara, facendo sapere al Milan che avrebbe preferito ritornare al River Plate, club nel quale aveva già militato dal 2013 al 2016.

In uscita c’è da segnalare l’interesse dell’Avellino per Daniele Gasparetto. Dopo 3 stagioni, e 2 campionati vinti, il difensore di Montebelluna potrebbe restare quindi in serie B.

Lo svincolato Nicolas Giani, invece, è ad un passo dallo Spezia, che per tentare il salto nella massima serie avrebbe individuato nell’ex capitano spallino una pedina di valore da inserire nella rosa.