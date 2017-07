Auto contro carro funebre, il conducente è in pericolo di vita

Mezzogoro. Sta ancora lottando tra la vita e la morte il conducente del carro funebre che si è schiantato contro una utilitaria sabato mattina sulla strada provinciale 68 tra Mezzogoro e Ariano Ferrarese. Ovidie Szatmari, 30 anni, è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna in prognosi riservata.

Migliorano invece le condizioni di Alessia Rossin, la 19enne di Gavello (in provincia di Rovigo) a bordo della Kia Rio coinvolta nel terribile schianto. La ragazza è ricoverata in medicina d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena.

Se la caverà con una prognosi di 40 giorni tra i dolori del politrauma che ha subito a causa del violento impatto frontale. Il medico di guardia del Bufalini riferisce che la giovane non sarebbe in una condizione di particolare gravità e già all’inizio di questa settimana potrebbe essere trasferita in un ospedale più vicino a casa.

È il bilancio del drammatico incidente avvenuto alle 11.45 di sabato in viale della Rinascita, dove la Kio Rio guidata dalla studentessa rodigina, che viaggiava in direzione Codigoro per raggiungere i lidi ferraresi, si è scontrata frontalmente con il mezzo delle onoranze funebri con targa rumena, che organizza rimpatri internazionali di salme, che procedeva nella direzione opposta, verso Ariano.

Entrambi i conducenti sono rimasti incastrati nei rispettivi abitacoli e i vigili del fuoco del distaccamento di Codigoro hanno avuto un compito non facile nel liberarli dalle lamiere. Soprattutto per estrarre il conducente del carro funebre che, dopo le complicatissime operazioni di recupero durate due ore, è stato trasportato in elisoccorso al Maggiore di Bologna.

Secondo quanto riportato dai presenti a Estense.com, Ovidiu – in trasferta lavorativa per la ‘Servicii Funerare Lobontiu’, società di servizi funebri internazionali con sede a Simleu Silvaniei, la stessa città in cui il ferito vive con la sua famiglia – non avrebbe perso i sensi subito dopo lo schianto, tanto da riferire la sua provenienza da Forlimpopoli e domandare notizie sull’altra automobile coinvolta. Era cosciente, quindi, ma le sue condizioni sono parse subito critiche.

La salma della defunta trasportata dal carro romeno, coinvolta nella macabra circostanza, è stata affidata all’impresa funebre Zanellato e riposa tuttora nella camera mortuaria dell’ospedale di Lagosanto. Si tratta del corpo di una donna romena deceduta in Italia, Doina Pop, 64 anni, ex badante. Una sistemazione provvisoria prima di un nuovo viaggio verso la Romania.