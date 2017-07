La “bella estate” culturale

La Bella Estate, il ciclo di percorsi estivi nel patrimonio culturale di Ferrara e dintorni ideato dalla guida turistica Alessandro Gulinati, sbarca a Ravenna, la capitale imperiale, bizantina e romano-barbarica. L’appuntamento è per domenica 23 luglio con ritrovo in stazione alle 8 e partenza con il treno delle 8.16.

Un’altra escursione speciale sarà quella programmata domenica 27 agosto nel Delta antico ad Adria a bordo di un bus turistico. Sarà possibile visitare i capolavori del Museo Archeologico Nazionale e scoprire i misteri dell’Antica Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo. Dopo un pranzo tipico polesano in un locale tipico del posto, il ristorante ostello Amolara nei pressi di Adria, si andranno a visitare i magnifici affreschi dell’Abbazia di Pomposa. La giornata si concluderà nel cuore di Comacchio con una visita nelle opere d’arte contenute nel nuovo museo del Delta Antico.

“Sono due proposte gradite e interessanti – spiega l’ideatore Gulinati – perché viviamo circondati da bellezza e capolavori dell’arte di cui spesso non conosciamo l’esistenza. Per questo le occasioni di una gita a chilometro 0 sono davvero moltissime per scoprire il nostro territorio”.