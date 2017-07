Shelter prende fuoco e manda in tilt l’azienda

Poggio Renatico. Uno shelter prende fuoco e manda in tilt l’impianto elettrico di un’azienda. Attimi di panico nella ditta For di Poggio Renatico che produce raccordi e tubazioni flessibili per impianti oleodinamici nella sede in via Segadizzo.

L’incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 14, all’interno della fabbrica. Le fiamme sono divampate da un container da 20 piedi, lungo 6 metri e alto 2 metri e mezzo. L’origine del rogo sarebbe causata da un cortocircuito della cabina che contiene apparecchiature elettriche, probabilmente un sovraccarico termico che ha innescato la scintilla.

Le fiamme hanno distrutto lo shelter, causando problemi al sistema fotovoltaico dell’azienda che si è ritrovata per alcune ore senza elettricità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ferrara per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’azienda, che ora è tornata a lavorare a pieno regime.