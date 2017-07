Ultima fase dei lavori in via Matteotti

Cento. Il quinto, e ultimo, dei cinque step dei lavori in via Matteotti prenderà il via martedì 4 luglio. Con un investimento di 120mila euro Hera sta effettuando un’importante opera sulla rete idrica e fognaria del centro, dopo la quale si procederà con il rifacimento della pavimentazione del cuore della città, senza che successivamente si debbano affrontare nuovi scavi della sede stradale.

Il cantiere prevede interventi nel tratto tra via Gennari e via Ugo Bassi. Queste le misure relative alle modifiche alla viabilità valide dalle ore 7 di martedì 4 fino a termine lavori, preventivato per il 4 agosto.

È istituito un divieto di circolazione stradale a tutti i veicoli e di sosta con rimozione forzata in via Matteotti nel tratto compreso tra via Gennari e via Ugo Bassi; è istituita una strettoia asimmetrica in via Ugo Bassi, in corrispondenza dell’intersezione con via Matteotti, e comunque per tutto il tratto interessato dai lavori; in via Gennari, in entrambi i sensi di marcia, è istituito obbligo di svolta verso via F.lli Rosselli e viale Jolanda per i veicoli che percorrono la via Matteotti provenendo da via Bologna.

È invertito il senso di marcia di via Ugo Bassi nel tratto compreso tra via XXV Aprile (lato Pandurera) fino via Matteotti, conseguentemente: all’intersezione di via Matteotti con via Ugo Bassi (lato Pinacoteca) è istituito uno ‘stop’ e un ‘direzione obbligatoria a destra’; all’intersezione di via Accarisio con via Ugo Bassi è istituito un ‘direzione obbligatoria a destra’; all’intersezione di via Galletti con via Ugo Bassi è istituito un ‘direzione obbligatoria a destra’.