Patrucco incontra la musica di Brassens allo Spirito

Comicità e canzoni, tra parole che suonano e musica che parla. Mercoledì 5 luglio allo Spirito di Vigarano Mainarda arriva Alberto Patrucco con lo spettacolo “Chi non la pensa come noi. Patrucco incontra Brassens”.

Accompagnato da Daniele Caldarini (pianoforte, arrangiamenti e direzione musicale) e Francesco Gaffuri (contrabbasso e basso elettrico), per la nuova data di Tutte le direzioni in Summertime organizzata dal Gruppo dei 10, Patrucco porta in scena quello che è prima di tutto un incontro: quello tra la verve satirica di Alberto Patrucco e il caustico disincanto poetico di Georges Brassens.

Alberto Patrucco è attore comico di primaria grandezza, ben noto alle platee italiane per la sua capacità di plasmare il linguaggio e i fatti. Niente travestimenti e nonsense, la sua comicità si alimenta “solo” dall’infinito serbatoio della realtà.

È conosciuto soprattutto per aver partecipato a Zelig e Colorado Cafè, oltre a Funari News, Ballarò e la più recente XLove. Da un decennio, riprende il discorso musicale a lui caro e, col consenso degli eredi, adatta e reinterpreta alcune opere di Georges Brassens, mai tradotte prima in italiano. Torna a cantare e dà vita a uno spettacolo comico inusuale, in un dialogo continuo tra satira parlata e satira cantata.

“Chi non la pensa come noi” è infatti il frutto dell’intenso ed emozionante percorso tra le parole e la musica di un artista unico, dotato di genialità e ironia senza eguali; di certo il più raffinato e pungente cantautore francese del secolo scorso. I monologhi dello spettacolo s’intrecciano a una selezione di canzoni mai tradotte in italiano prima d’ora, ma preservate nei loro significati da una traduzione accurata.

La proposta di Alberto Patrucco, tuttavia, si allontana in parte dal solco originario. Da quella minimale e propria dell’autore si passa, senza travisamenti, a una lettura musicale più articolata e ampia, sconosciuta in Italia finora. Tutto questo è merito degli inediti arrangiamenti di Daniele Caldarini, che mettono in primo piano la profondità della musica del grande chansonnier del Novecento francese.

“Chi non la pensa come noi” è dunque un viaggio alla ricerca dei tanti tesori presenti nell’opera di questo straordinario autore. Un percorso che mette in risalto, nonostante in taluni casi le canzoni originali siano state scritte oltre mezzo secolo fa, una sorprendente sintonia col presente e che ci restituisce, grazie ai molteplici piani d’ascolto sedimentati nel tempo, tematiche, se possibile, ancor più affilate dal confronto con la quotidianità odierna.

L’appuntamento fa parte della programmazione estiva offerta dal Gruppo dei 10 con la rassegna Tutte le Direzioni in Summertime 2017, che ha sempre avuto come culla naturale il mare (al Panama Beach di Porto Garibaldi e Bar Ragno di Comacchio, e da quest’anno anche il Bagno Apollo 72), ma che vede protagonisti inoltre il ristorante Max a Ferrara e il ristorante Spirito di Vigarano Mainarda.

Cena alle ore 20.30 e a seguire concerto. Per informazioni e prenotazioni contattare lo Spirito (via Rondona 11d, Vigarano Mainarda) ai numeri 0532 436122 e 339 4365837.