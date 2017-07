Erba alta due metri, i residenti insorgono

di Silvia Franzoni

Ad una manciata di passi dal centro cittadino c’è una zona residenziale immersa nella malerba. E la situazione si protrae da mesi, senza soluzione, tanto che ora la sterpaglia è ad altezza uomo e anche oltre, raggiungendo i due metri.



La denuncia arriva direttamente dai residenti della zona chiusa dalle via Giovannelli e Lombardo, a poca distanza dal Liceo Carducci e dal Centro Universitario Sportivo di via Liuzzo: “è una situazione insostenibile dal punto di vista ambientale e della sicurezza”, fanno sapere.

L’ultimo sfalcio risale al 20 aprile, pochi giorni dopo il secondo incontro organizzato tra l’assessore all’Urbanistica Roberta Fusari, il dirigente del Servizio Infrastrutture Enrico Pocaterra e i rappresentanti dei residenti. Il primo incontro era stato programmato a marzo, e anche dopo quell’appuntamento qualcosa sembrava essersi mosso. “Ma ci hanno illusi”, commentano.

Ad illudere da anni le aspettative dei residenti è il susseguirsi delle scadenze per il completamento dei lavori di piantumazione e asfaltatura, nonché di segnaletica orizzontale e verticale, che spettano alla società che ha lottizzato la zona.

A gennaio 2017 la giunta ha infatti deliberato di prolungare fino a luglio 2018 – la società chiedeva di estenderla fino al dicembre 2019, ndr – la convenzione per il Piano Particolareggiato di iniziativa privata che il Comune ha in essere con la società dal 2004. E che era già stata prorogata in forza del Decreto del Fare (dl 69/2013) nel 2014. La crisi del mercato immobiliare di Ferrara e l’inesistenza del credito finanziario hanno infatti paralizzato l’impresa che, anche con queste motivazioni, ha presentato istanza – nel 2014 e di nuovo nel 2016 – e ottenuto la proroga.

“È una situazione come ce ne sono molte, purtroppo, e mi rendo conto del disagio dei cittadini” spiega l’assessore Roberta Fusari interrogata da Estense.com sulla questione. “Fino a quando le opere non sono completate e collaudate dalla società – evidenzia l’assessore – non può avvenire la cessione al pubblico. Quando l’impresa fallisce è il Comune a sostituirsi ad essa per prendere in carico i lavori, ma questa è la peggiore delle ipotesi”. La società che ha lottizzato la zona è ancora in essere: “e finché è così, cerchiamo di permettere agli imprenditori di lavorare, stiamo sollecitando anche tante altre situazioni. Posso dire che nell’ultimo incontro con la ditta c’erano le condizioni per arrivare al completamento”, continua Fusari.

“In Comune ci hanno accolto e ascoltato cortesemente, ma non è cambiato nulla”, tuonano da via Giovannelli. Tra le motivazioni dell’istanza accolta si legge che le aree sono state sempre tenute in modo corretto compatibilmente con alcuni eventi meteorologici straordinari ma, raccontano i residenti, “non è affatto così: negli ultimi anni hanno tagliato l’erba solo due volte l’anno e ora la situazione è critica, ci sono topi e serpi e il rischio incendio è reale, abbiamo visto tutti cosa è successo a Barco l’altro giorno”.

“Non è facile, né semplice, ma mettere la ditta nelle condizioni di ultimare le opere è la soluzione più veloce”, fa sapere l’assessore Fusari. Nella peggiore delle ipotesi – quella in cui a luglio 2018 la situazione non abbia trovato soluzione – il Comune si troverà impossibilitato a concedere altre proroghe e non gli resterà che subentrare alla società in ragione della fideiussione. Cosa che potrebbe avvenire non prima del 2020. Ed è proprio questa la paura dei residenti: “che tutto resti così, fino almeno al 2020. Ed è impensabile che succeda proprio a pochi passi dal centro storico di una città Unesco”.