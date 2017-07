Muore da solo in casa, lo trovano dopo giorni

Un uomo ferrarese di 69 anni, Franco Rossi, è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione dove viveva da solo al civico 39 di via Cosmè Tura. Il ritrovamento del corpo risale a ieri pomeriggio, alle 18 circa, ma il 69enne sarebbe deceduto un paio di giorni prima per cause naturali. L’ennesimo dramma della solitudine in pieno centro a Ferrara.

A dare l’allarme è stata la vicina di casa che, non vedendolo da tempo e sentendo un odore acre provenire dall’appartamento, ha deciso di chiamare i carabinieri. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per l’apertura della porta e la conseguente macabra scoperta del corpo senza vita in cucina.

Secondo gli accertamenti delle forze dell’ordine e del medico legale il 69enne, vedovo e pensionato, è morto per cause naturali. Probabilmente un malore fatale dovuto al caldo di questi ultimi giorni. La salma è stata trasportata all’istituto di medicina legale per l’autopsia disposta dal magistrato di turno per stabilire la causa del decesso.