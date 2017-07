Giulia Gianni e l’ironia arcobaleno

di Simone Pesci

Giulia Gianni è arrivata a Ferrara per presentare il suo libro “Stiamo tutti bene” all’Ibs + Libraccio di Piazza Trento Trieste, nell’ambito di Drink a Book, che vuole promuovere degli incontri serali atti a discutere libri a tematica lgtb.

Questa terza serata della manifestazione ha visto affrontare il tema dell’omogenitorialità attraverso le pagine dell’ultima fatica letteraria di Giulia Gianni, che diventerà ben presto una serie televisiva.

“Per la prima volta parliamo dell’omogenitorialità attraverso un romanzo che racconta l’avventura di diventare mamme o papà, un libro che ha del picaresco” l’ha definito Cristina Zanella, presidente di Arcilesbica Ferrara. Sulla stessa linea anche Henry Gallamini, di Famiglie Arcobaleno, che ha elogiato un libro “molto godibile, dalla comicità amabile e che ha scelto di andare contro i pregiudizi di questo Paese, per il quale ancora oggi Giulia è una madre single”.

Durante la serata la Gianni ha toccato tanti aspetti del suo romanzo, “scritto in chiave ironica perché l’ironia è un linguaggio formidabile che attira una platea trasversale”, e che “costruisce una importante empatia fra il lettore e i personaggi”.

Il libro, quasi autobiografico, racconta la storia di Giulia “che conosce Antonella, si mette insieme a lei e si confidano di volere un figlio, ma per il quale hanno dovuto attendere 7 anni perché all’epoca non si conoscevano famiglie arcobaleno, e questo era un problema pratico” ha raccontato sorridendo la stessa autrice.

Dalle sue parole traspare tutta l’ironia con la quale, dice, è stato scritto il romanzo. La stessa ironia che utilizza per raccontare uno dei momenti clou della sua vita, quello del coming out: “Ho convocato i miei genitori separatamente, abbiamo passeggiato e dopo averli fatti sedere su una panchina gli ho detto che stavo con Antonella. La reazione? Come da manuale del genitore perfetto mi hanno risposto che erano contenti del fatto che io fossi felice, ma in realtà sapevo che stavano pensando alle nostre conseguenze sociali”.

Giulia Gianni non avrebbe mai pensato di far uscire un romanzo, perché “l’idea era di fare una cosa chiusa fra 4 mura per raccogliere l’amore, le lacrime e le risate per raccontare a nostro figlio la sua venuta al mondo”. A chi glielo ha chiesto l’autrice ha spiegato che c’è differenza “fra quando si vedono due persone dello stesso sesso vivere insieme e quando gli nasce un bambino, di colpo ci sembrava quasi di aver sciolto un nodo, senza però ricevere ostilità”.

A margine della presentazione è voluta intervenire anche la presidente di Arcigay Ferrara Manuela Macario, che ha puntato il dito contro l’opinione pubblica cittadina: “Pensavo che il 28 giugno fosse un po’ come la nostra festa della Liberazione, che in 50 anni qualcosa fosse cambiato invece ancora oggi siamo oggetto di offese e di attenzioni non giustificabili. Ogni tanto credo che in città serpeggi un sentimento omofobo e che ogni tanto salti fuori”. Il riferimento è andato a coloro che hanno dato una visione, a sua detta “distorta”, della festa di strada Stonewall Memory, che si era tenuta in via Ripagrande lo scorso 28 giugno.