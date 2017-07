Cinque stelle e polemiche sul Palio

Siamo veramente dispiaciuti di cadere nella trappola della polemica e ce ne scusiamo con tutti i lettori di Estense.com.

Con questa lettera aperta ai consiglieri comunali del M5S (unici detentori del marchio M5S a Ferrara, nonché certificati ed autorizzati ad usarlo) vogliamo prima di tutto ringraziarli per la pubblicità indiretta che ci stanno facendo.

Anche se siamo convinti che chi segue le (dis)avventure del M5S di Ferrara sia già abbondantemente informato sulla differenza tra i due gruppi, ribadiamo ancora una volta, e speriamo sia l’ultima, che I CITTADINI 5 STELLE, non sono detentori del logo, non sono certificati, ma, nonostante questo, sono tutti simpatizzanti, elettori e regolarmente iscritti al Movimento 5 Stelle, come migliaia di altre persone, siano esse state elette o meno.

Noi, Cittadini 5 Stelle, deriviamo il nostro nome dal fatto che siamo semplici cittadini, che condividono il programma del Movimento 5 Stelle e che, pertanto, ogni qualvolta notano problemi, si attivano per cercare di risolverli, anche attraverso segnalazioni sui mezzi d’informazione. Ci rammarichiamo nel constatare che gli unici detentori del logo, anziché comportarsi da reali portavoce dei cittadini, facendo proprie queste segnalazioni e portandole in consiglio comunale, preferiscano tentare di zittire quelle poche fra le coscienze civiche, che agiscono sul territorio, facendo sponda alla maggioranza.

Per quanto riguarda lo specifico caso della nostra denuncia sulle condizioni di Piazza Ariostea dopo circa 20 giorni dal termine del Palio, ribadiamo di avere solo fatto notare che era ed è tuttora indegno che una piazza così bella sia rimasta più simile ad un campo di patate che ad un accogliente luogo di ritrovo. Crediamo che chi doveva curare il riassetto dopo le gare del Palio non abbia eseguito un buon lavoro e, se già pagato per farlo, non si può certo affermare che i soldi siano stati ben spesi.

Riguardo allo spostamento delle gare all’ippodromo, la nostra era una semplice domanda/proposta che crediamo molti cittadini ferraresi si siano posti in passato e si porranno in futuro. Il fatto poi che si cerchi di farci passare per incompetenti e superficiali, perché l’ippodromo è abilitato per le sole gare al trotto, ci fa un po’ sorridere, in quanto non ci pare che piazza Ariostea risulti essere un galoppatoio ufficiale invidiato da tutti i più importanti centri ippici europei…

All’ippodromo far galoppare i cavalli è pericoloso, mentre sull’asfalto di piazza Ariostea, ricoperto da una decina di centimetri di terra, diventa la cosa più sicura di questo mondo… Vogliamo complimentarci con i noti, unici ed inimitabili detentori del logo per l’audacia dimostrata nell’accettare passivamente una delibera del consiglio comunale risalente all’11 settembre 2011, quando non solo nessuno di loro era presente, in quanto non eletto, ma nemmeno uno di loro faceva parte del gruppo attivisti.

Consigliamo, quindi, agli unici detentori del marchio M5S a Ferrara, nonché certificati ed autorizzati ad usarlo, di iniziare ad ascoltare le proposte e le critiche provenienti da qualunque singolo cittadino o gruppo, iniziando finalmente a fare opposizione alla maggioranza, anziché fare opposizione ai cittadini dei quali dovrebbero essere portavoce e, sottolineiamo: dovrebbero.

Noi, nonostante le nostre poche possibilità, continueremo a fare denunce ogni qual volta vedremo delle situazioni di criticità, esercitando il nostro diritto alla libera espressione e il nostro diritto di cittadini di chiedere il meglio alle amministrazioni.

Voi, ora che avete individuato nei Cittadini 5 Stelle il nemico politico da combattere, vi sentite realizzati. Attenzione che la certificazione è un po’ come la garanzia degli elettrodomestici, dopo un po’ scade. Avete ancora poco più di un anno per pensare ai numerosi ed enormi problemi di questa città, anziché scatenare le vostre energie contro chi, nonostante non ve ne accorgiate, vi sta dando una mano.

Cittadini 5 Stelle Ferrara