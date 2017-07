Renzo Crociara a Palazzo Bellini

Comacchio. E’ visitabile, sino al 12 settembre prossimo, nelle sale espositive della Galleria d’arte moderna di Palazzo Bellini, la mostra “40 anni di pittura” del pittore Renzo Crociara, sostenuta da Ascom Confcommercio, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Regione Emilia Romagna. Comacchio. E’ visitabile, sino al 12 settembre prossimo, nelle sale espositive della Galleria d’arte moderna di Palazzo Bellini, la mostra “40 anni di pittura” del pittore Renzo Crociara, sostenuta da Ascom Confcommercio, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Regione Emilia Romagna.

“Per la seconda volta, dopo l’apertura del Museo delta Antico – ha sottolineato la responsabile dei Servizi Museali Laura Ruffoni-, Palazzo Bellini accoglie un mostra di grande qualità, ospitando Renzo Crociara, pittore di Codigoro di grande spessore culturale.”

Prima del taglio del nastro, anche l’assessore alla Cultura Alice Carli, ha voluto esprimere il compiacimento proprio e dell’Amministrazione Comunale “per la concomitanza di eventi culturali, che stanno invadendo il territorio. Sono orgogliosa di aprire la galleria di Palazzo Bellini, a fianco del Museo Delta Antico – ha aggiunto l’Assessore Carli -, che racconta il territorio. Sono particolarmente felice di dare corso a questa inaugurazione che beneficia del contributo di un grande artista e della collaborazione con Massimo Cestari”.

Quest’ultimo, in rappresentanza dell’Ascom di Comacchio, ha posto l’accento sul quarantennale della carriera artistica di Crociara, ringraziando i partners dell’evento. Gianna Braghin, funzionaria del Comune di Codigoro, amica dell’artista, si è soffermata sulle quattro stagioni artistiche di Crociara, mutuando dal critico d’arte Vittorio Sgarbi alcune definizioni che ne connotano il cammino compiuto.

“Tutto – secondo Vittorio Sgarbi – diventa, nei dipinti di Crociara, atmosfera, traduzione della realtà nella dimensione del pittorico, emozione vibrante, poesia. Le sue nature morte, i suoi paesaggi, sono diventati luoghi dell’anima, misteriosi e solitari, capaci di affascinarci, – aggiunge Sgarbi – di colpirci nel profondo”.

Sono una cinquantina le opere in esposizione a Palazzo Bellini, dall’acrilico all’olio su tela, partendo dagli auto-ritratti, per passare alle nature morte e a spaccati di vita quotidiana, anche scrutando l’azzurro sconfinato del mare, che diventa un tutt’uno con quello del cielo. In mezzo ad un pubblico numeroso, preso parte all’inaugurazione il Sindaco Marco Fabbri e la Giunta Comunale.