Dopo Dudu la Lega ‘espelle’ anche Tatiana

di Mattia Vallieri

“Questa volta è stata durissima. Se ci avessero supportato le forze dell’ordine sarebbe stato più semplice ma non ci hanno aiutato nemmeno per il documento, mentre, ancora una volta, il consolato rumeno ce lo ha fatto avere in 5 minuti perché vogliono i rimpatri”. Commenta così, in modo soddisfatto, il responsabile sicurezza della Lega Nord Nicola Lodi l’espulsione di Tatiana (vero nome Topor Tanta, 48 anni e cittadinanza rumena) definita dallo stesso Naomo come “l’incubo di Pontelagoscuro e Barco”.

La storia della cittadina rumena la racconta successivamente proprio il responsabile sicurezza del Carroccio estense: “Tatiana era a Ferrara da prima del 2010 – spiega Lodi -, occupava abusivamente un magazzino qua dietro la piazza di Pontelagoscuro, schiavizzava il cittadino rumeno con i piedi in cancrena e siamo riusciti ad espellerla dopo una lunga opera di mediazione con la madre e la figlia. Ha una casa in Romania e per questo non vogliamo essere tacciati di razzismo perché non stiamo parlando di una povera mendicante”. Secondo Naomo “Tatiana dava fastidio a 2 quartieri, Barco e Pontelagoscuro, chiedendo soldi ed al diniego della gente gli sputava addosso”.

“Partiremo da Bologna, arriveremo a Bucarest e la accompagneremo personalmente a Braila, la sua città, monitorando e testimoniando tutto in modo che rimanga là” chiosa Lodi, ringraziando “i tanti cittadini che in due giorni hanno fatto la fila per darci i fondi per rimpatriare Tatiana”.

Non sono mancate bordate alle istituzioni comunali: “non siamo noi a dover espellere, questo è solo un segnale forte a prefetto, questore e sindaco ed organizzeremo a breve una manifestazione per chiedere più espulsioni”.