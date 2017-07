Bper e Carife. Vitellio: “Voltiamo pagina”

“Bper acquisisce Carife. Proviamo a voltare una triste pagina della storia della nostra città, non dimenticando mai che poche persone hanno fatto male a molte”. E’ il commento di Luigi Vitellio dopo l’ufficialità della cessione per un euro simbolico dell’istituto di credito ferrarese.

“Risparmi traditi e certezze finite nel vuoto a causa di una gestione che ha lasciato solo macerie – prosegue il segretario provinciale del Pd -. Oggi arriva la notizia dell’acquisizione da parte di Bper. Servono segnali urgenti, non solo per i risparmiatori e dipendenti, ma per l’economia del nostro territorio”.

Liquidità, non per coprire “buchi” “ma per incentivare investimenti di famiglie e imprese, sostenendo la parte sana del nostro tessuto economico per rilanciare lo sviluppo, fornendo ricadute positive sulla nostra comunità.

È fondamentale avere non una banca del territorio ma una banca per il territorio”.

Per questo il segretario si augura che “si lavori tutti nella stessa direzione per costruire insieme il futuro”.