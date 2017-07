Spal. Semplici: “Viviani sarà determinante”

di Simone Pesci

Slitatto di 48 ore l’arrivo del difensore Marios Oikonomou – che arriverà forse insieme a Viviani, per il quale c’è già l’accordo con l’Hellas –, la Spal continua a monitorare i calciatori già noti. Ovvero Meret e Gabriel per la porta, i difensori Pa Konate e Sauli Vaisanen, il centocampista Hernani e gli attaccanti Alessandro Matri e Pietro Iemmello.

La novità più grossa di giornata sta nelle sempre più insistenti voci di una possibile sinergia fra Spal e Lazio. Più che una diceria, forse, dato che più portali di mercato vicini alla squadra biancoceleste del presidente Lotito stanno alimentando queste chiacchiere da diversi giorni. Il portiere Federico Marchetti, che vorrebbe comunque provare a giocarsi le sue residue chances di restare il titolare della Lazio, il difensore brasiliano Mauricio e il centrocampista olandese Ricardo Kishna, per il quale c’è stato anche un colloquio con il Crotone, sono i 3 nomi che potrebbero rientrare nelle discussioni. Spal e Lazio si incontreranno sul campo il 22 luglio ad Auronzo di Cadore, quella potrebbe essere anche la giusta occasione per una riunione di mercato fra i 2 club.

Mister Leonardo Semplici, intanto, è intervenuto a margine del premio ‘Pallone di Marmo’, ricevuto a Carrara dal trainer fiorentino venerdì sera. Ovviamente ha parlato anche di mercato, esprimendo il suo pensiero sulla campagna acquisti estiva: “abbiamo il budget inferiore a tutti, ma abbiamo tante idee ed entusiasmo, attraverso questo cercheremo di prendere i calciatori giusti per la nostra squadra”.

Su Meret, ‘sor Leo’, non si è sbottonato, dichiarando che “sarà un’impresa trattenerlo, ma il ragazzo vuole fare il titolare alla Spal”, mentre ha approvato l’acquisto di Federico Viviani: “Non so se è già stato raggiunto l’accordo, ma è un bel giocatore, ha qualità, personalità e mi auguro possa diventare determinante per noi”.

Avere “motivazioni particolari, e l’esperienza dei giocatori fin qui acquistati che hanno già fatto la serie A,” è la chiave giusta, secondo Semplici, per lottare per la salvezza, che dovrà passare anche “attraverso giocatori che devono avere un grande aspetto morale, prima ancora che tecnico”. Il mister ha rivelato anche in attacco gli piacerebbe “avere un giovane con esperienza in serie A”, e che la Spal “farà ancora diversi acquisti, dobbiamo completare i reparti, anche se l’importante era confermare il gruppo che ha fatto bene in questi anni”.