Auto contro carro funebre. “Dopo il terribile frontale era ancora cosciente”

di Giuseppe Malatesta

Mezzogoro. Trasportava effettivamente un defunto il carro funebre coinvolto nel terribile schianto con una Kia Rio tra la frazione codigorese e Ariano Ferrarese. Il conducente, Ovidie Szatmari, 30 anni, elitrasportato all’ospedale Maggiore di Bologna dopo le complicatissime operazioni che hanno richiesto ore per estrarlo dalle lamiere dell’auto, si trova ora in pericolo di vita nel reparto di rianimazione.

“Era cosciente” riferisce Eddy, uno dei primi soccorritori accorsi nel punto di impatto. “Stavo guidando, ma mi trovavo in curva (senza visuale diretta sui mezzi coinvolti, ndr) quando ho notato un gran polverone” racconta l’uomo, che ha coraggiosamente supportato le squadre di soccorso nei primi momenti.

Secondo quanto riportato dai presenti, Ovidiu – in trasferta lavorativa per la ‘Servicii Funerare Lobontiu’, società di servizi funebri internazionali con sede a Simleu Silvaniei, la stessa città il ferito vive con la sua famiglia – non avrebbe perso i sensi subito dopo lo schianto, tanto da riferire la sua provenienza da Forlimpopoli e domandare notizie sull’altra automobile coinvolta.

La Kia Rio non sfugge ai ricordi confusi di Ovidiu, che però non riferisce – da quel che risulta al momento – dettagli sulla dinamica. Tra le sue affermazioni via via più labili, ascoltate da chi era sul luogo, ci sarebbe quella che lo vorrebbe impegnato in una telefonata di lavoro nel momento dello scontro frontale con la giovane ragazza veneta alla guida dell’utilitaria.

Alessia Rossin, questo il nome della ragazza di Gavello (in provincia di Rovigo) di 19 anni anch’essa gravemente ferita nell’impatto e trasportata con analoga urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena una volta liberata dalla morsa del piccolo abitacolo. Per lei la prognosi è ancora riservata. Aveva appena preso la patente e si stava recando ai lidi ferraresi

La salma della defunta trasportata dal carro romeno, coinvolta nella macabra circostanza, è stata affidata all’impresa funebre Zanellato e riposa al momento invece nella camera mortuaria dell’ospedale di Lagosanto. Si tratta del corpo di una donna romena deceduta in Italia, Doina Pop, 64 anni, ex badante. Una sistemazione provvisoria prima di un nuovo viaggio verso la Romania.