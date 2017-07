Anche da Ferrara alla fiaccolata no-vax

Ci sarà anche una delegazione ferrarese alla fiaccolata organizzata da Comilva, Genitori del No, Lov, Vaccinformato, Vaccipiano e Riprendiamoci il pianeta. L’appuntamento è a Bologna, in Piazza XX Settembre, questa sera alle 19. Nella città estense è attiva la sezione Genitori del No all’obbligo vaccinale, l’associazione che raccoglie quanti dicono no alla legge regionale che preclude l’ingresso alle scuole d’infanzia per i bambini non vaccinati.

La fiaccolata bolognese precede la manifestazione nazionale, in programma per l’8 luglio, ma rivendica quella stessa “patria potestà che con l’obbligo della vaccinazione di fatto ci viene tolta”, come si legge nel comunicato di adesione.

Queste le parole di Alessandra Atti, referente dei Genitori del No Emilia Romagna: “ogni bambino è un caso a sé e va trattato come tale. Serve un approccio personalizzato e non una vaccinazione di massa, in un clima di polizia sanitaria, senza che sia stata effettuata una vera e propria sperimentazione”, sostenendo poi che “mancano le evidenze scientifiche che confermino che l’unica strada praticabile è la vaccinazione”.