A tu per tu con il sindaco a Renazzo

Renazzo. ‘A tu per tu con il sindaco… nelle frazioni’, le mattinate insieme a Fabrizio Toselli nelle frazioni del territorio comunale, ritorna a Renazzo domani, lunedì 3 luglio.

Il primo cittadino sarà presente indicativamente dalle 9.30 a mezzogiorno: punto di riferimento sarà la Delegazione comunale di via Renazzo 52.

Questi momenti rappresentano l’occasione per raccogliere le istanze, le esigenze e le proposte e per discutere delle questioni relative al territorio sul territorio: un contatto diretto con i cittadini per avvicinare il Comune alla comunità, favorendo la partecipazione e il coinvolgimento.